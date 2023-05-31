У рф винесли вирок фігурантам "справи кримських мусульман": у МЗС України відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Південний окружний військовий суд ростова-на-дону оголосив вирок чотирьом фігурантам "кримських мусульман" Рустему Мурасову, Джеббару Бекірову, Завуру Абдуллаєву і Рустему Таїрову. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, пише УНН.
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Бекірова засудили до 17 років позбавлення волі, всім іншим дали по 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Перші 4 роки вони проведуть у в'язниці. Усіх засуджених заарештували у справі "другої севастопольської групи Хізб ут-Тахрір".
Громадське об'єднання "Кримська солідарність", посилаючись на адвоката Олексія Ладіна, повідомило, що затриманих кримських татар підозрюють у нібито "створенні та участі в терористичній організації".
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У міністерстві закордонних справ України вже відреагували на вирок кримським татарам.
"Віра - це не тероризм. Сьогодні маріонетковий суд засудив чотирьох активістів за політично вмотивованими звинуваченнями в тероризмі. Цей вердикт є не що інше, як злочин проти людей", - заявила перша заступниця МЗС України Еміне Джапарова.
Нагадаємо
7 серпня 2021 року російські силовики в Криму провели одразу п'ять обшуків у будинках кримських татар. Після чого було затримано активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва, у Сімферопольському районі Криму - Раїфа Февзієва.
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