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В рф вынесли приговор фигурантам "дела крымских мусульман": в МИД Украины отреагировали

В рф вынесли приговор фигурантам "дела крымских мусульман": в МИД Украины отреагировали

Киев • УНН

 • 337612 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Южный окружной военный суд ростова-на-дону огласил приговор четырем фигурантам "крымских мусульман" Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, пишет УНН.

Детали

Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, всем остальным дали по 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Первые 4 года они проведут в тюрьме. Всех осужденных арестовали по делу "второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир".

Общественное объединение "Крымская солидарность", ссылаясь на адвоката Алексея Ладина, сообщило, что задержанных крымских татар подозревают в якобы "создании и участии в террористической организации".

Дополним

В министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на приговор крымским татарам.

"Вера - это не терроризм. Сегодня марионеточный суд осудил четырех активистов по политически мотивированным обвинениям в терроризме. Этот вердикт есть не что иное, как преступление против людей", - заявила первый заместитель МИД Украины Эмине Джапарова.

Напомним

7 августа 2021 года российские силовики в Крыму провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После чего были задержаны активисты Рустем Мурасов и Рустем Таиров, в Балаклавском районе Севастополя - Джеббар Бекиров, в Бахчисарайском районе - активист Заур Абдуллаев, в Симферопольском районе Крыма - Раиф Февзиев.

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