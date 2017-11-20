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У РФ планують заборонити пропаганду криміналу в соцмережах

У РФ планують заборонити пропаганду криміналу в соцмережах

Київ • УНН

 • 11960 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. До Держдуми РФ внесений законопроект, що забороняє пропаганду кримінальної субкультури в інтернеті і засобах масової інформації, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Як заявив автор законопроекту Антон Бєляков, в Росії активно функціонує неформальне молодіжне співтовариство, члени якого пропагують серед неповнолітніх злодійські і тюремні поняття, вимагають дотримання "злодійського кодексу", збирають гроші на так званий "общак" і встановлюють паралельну структуру влади за аналогією з дорослим злочинним світом.

"У Росії на законодавчому рівні не допускається пропаганда суїциду, наркотиків, екстремізму як негативних і суспільно небезпечних явищ. Разом з тим формально до теперішнього часу відсутня заборона на пропаганду кримінальної субкультури, хоча популяризація злочинного способу життя має аж ніяк не меншу ступінь суспільної небезпеки, а сама кримінальна субкультура безпосередньо пов'язана з екстремізмом, рекетом і іншими порушеннями законності і правопорядку", - зазначив він.

Як випливає із законопроекту, забороняється в ЗМІ, а також в інформаційно-телекомунікаційних мережах пропаганда кримінальної субкультури, яка виражається в поширенні інформації про соціокультурних цінностях злочинного світу, спрямованої на формування привабливості кримінального способу поведінки.

Як повідомляв УНН, Держдума РФ підтримала поправку про визнання іноагентамі зарубіжні ЗМІ.

Українські Національні Новини

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