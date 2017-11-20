В РФ планируют запретить пропаганду криминала в соцсетях

Как заявил автор законопроекта Антон Беляков, в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.

"В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка", - отметил он.

Как следует из законопроекта, запрещается в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения.

Как сообщал УНН, Госдума РФ поддержала поправку о признании иноагентами зарубежные СМИ.