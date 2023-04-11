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У рф кажуть, безпілотник впав біля паркану аеропорту у бєлгороді і вибухнув

У рф кажуть, безпілотник впав біля паркану аеропорту у бєлгороді і вибухнув

Київ • УНН

 • 768958 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські Telegram-канали повідомили, що аеропорт бєлгорода у рф "атакував безпілотник" - за повідомленнями, він впав біля паркану і вибухнув, передає УНН.

Деталі

За інформацією "Бази", БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав "біля паркану" аеропорту імені Шухова та вибухнув. За даними ASTRA, безпілотник упав "на огорожу" аеропорту о 16:30 10 квітня.

Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз, за повідомленнями, не працює. Вибух нібито пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту.

Нагадаємо

10 квітня у підмосков'ї горів великий склад із запчастинами.

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