У рф кажуть, безпілотник впав біля паркану аеропорту у бєлгороді і вибухнув
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські Telegram-канали повідомили, що аеропорт бєлгорода у рф "атакував безпілотник" - за повідомленнями, він впав біля паркану і вибухнув, передає УНН.
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За інформацією "Бази", БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав "біля паркану" аеропорту імені Шухова та вибухнув. За даними ASTRA, безпілотник упав "на огорожу" аеропорту о 16:30 10 квітня.
Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз, за повідомленнями, не працює. Вибух нібито пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту.
Нагадаємо
10 квітня у підмосков'ї горів великий склад із запчастинами.