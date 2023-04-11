В рф говорят, беспилотник упал возле забора аэропорта в белгороде и взорвался

Детали

По информации "Базы", БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал "возле забора" аэропорта имени Шухова и взорвался. По данным ASTRA, беспилотник упал "на ограждение" аэропорта в 16:30 10 апреля.

Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас, по сообщениям, не работает. Взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

Напомним

10 апреля в подмосковье горел большой склад с запчастями.