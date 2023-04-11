В рф говорят, беспилотник упал возле забора аэропорта в белгороде и взорвался
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские Telegram-каналы сообщили, что аэропорт белгорода в рф "атаковал беспилотник" - по сообщениям, он упал возле забора и взорвался, передает УНН.
Детали
По информации "Базы", БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал "возле забора" аэропорта имени Шухова и взорвался. По данным ASTRA, беспилотник упал "на ограждение" аэропорта в 16:30 10 апреля.
Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас, по сообщениям, не работает. Взрыв якобы повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.
Напомним
10 апреля в подмосковье горел большой склад с запчастями.