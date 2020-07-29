У РФ ініціювали "посилення санкцій" проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Уряд РФ вніс до Держдуми проект федерального закону, який передбачає введення нових економічних заходів щодо України, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Повідомляється що мова йде про розширення переліку обмежень, накладених на ряд осіб і компаній в рамках указу "Про заходи щодо реалізації указу президента Росії "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Зміни передбачають встановлення заборони на прийом платіжним агентом грошових коштів і здійснення транскордонних платежів, якщо одержувач включений до списку санкцій.
Крім того, на ЦБ і федеральні органи виконавчої влади покладається обов'язок по наданню до Мінфіну звітів про діяльність організацій, що здійснюють операції щодо осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.
Нагадаємо, 22 жовтня 2018 року російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.
Раніше у тому ж році Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України підготувало пропозиції про застосування санкцій до ряду юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованого Криму всупереч чинному законодавству України, і тих, які здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн.