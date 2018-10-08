У результаті вибуху на пороховому заводі в Пермі загинули три людини

"Одна людина загинула на місці, ще двоє раніше були госпіталізовані, але померли в лікарні", - передало видання слова співрозмовника.

Раніше надійшло повідомлення про хлопок газового балона без подальшого горіння на території Пермського порохового заводу.



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В екстрених службах розповіли, що, за однією з версій, до вибуху призвело порушення техніки безпеки. Слідчий комітет проводить перевірку за фактом НП.



Нагадаємо, 27 вересня на заводі "Кулон" в Санкт-Петербурзі стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини.