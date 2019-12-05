У результаті саміту в "нормандському форматі" може бути прийнятий незобов'язуючий документ - Пєсков

"Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не очікує ніякої угоди - це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - сказав Пєсков.

Також, Пєсков назвав позитивним моментом той факт, що "була виконана домашня робота, і якийсь документ - поки рано говорити, як він буде названий, - але якийсь документ, можливо, буде прийнято за підсумками зустрічі".

"Це незобов'язуючий документ, незобов'язуюча угода, але в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", - сказав Пєсков.

Прес-секретар президента РФ також заявив, що до поліпшення двосторонніх відносин між РФ і Україною за підсумками зустрічі лідерів 9 грудня потрібно ставитися з "стриманим оптимізмом".

"Якщо ви говорите про прорив в російсько-українських відносинах, тобто є дуже обережний, дуже стриманий оптимізм. Чому є? Тому що лідери вже неодноразово говорили по телефону, і це було конструктивне спілкування", - сказав він.

Окрім того, Пєсков зазначив, що для вирішення гострих питань між Росією і Україною необхідно продовжувати конструктивний діалог.

"Якщо такий же конструктивний дух буде продовжений й під час очної зустрічі, це створить передумови, скажімо, для полегшеного виходу на якісь рішення, які хвилюють обидві сторони", - додав він.

Нагадаємо, перед нормандським самітом очікується зустріч Путіна і Зеленського.

Як повідомлялося, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.