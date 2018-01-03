У РБ ООН поки немає планів проведення засідання по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Рада Безпеки ООН в даний момент не планує проводити засідання по ситуації в Ірані, де проходять акції протесту. Про це заявив у вівторок заявив представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров, представляючи програму роботи Ради безпеки в січні під головуванням Астани, передає УНН.
“Іран не включений до порядку денного Ради Безпеки, але якщо якийсь член Радбезу хоче підняти це питання і обговорити його, звичайно, ми будемо готові працювати над цим. Це залежить від того, про що домовиться Рада Безпеки. На даний момент це все, що я можу вам сказати”, - сказав дипломат.
За словами Кайрата Умарова, постпред США Ніккі Хейлі вже обговорила з ним можливість організації зустрічі Радбезу. “Вона зверталася до мене. Будь-яка країна має право пропонувати що-небудь”, — підтвердив дипломат, додавши, що не знає про те, коли саме США хотіли б провести подібне засідання.
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При цьому постпред Казахстану ухилився від відповіді на питання про те, чи бачать взагалі в Астані необхідність скликання зустрічі щодо Ірану. “Складно сказати зараз, я думаю, що нам потрібно стежити за розвитком подій, я не вважаю, що це можна порівняти з подіями 2009 року, коли проходили великі демонстрації. Давайте почекаємо і подивимося. Будучи головами Ради Безпеки, ми будемо готові провести будь-яку зустріч, якщо подібний запит буде узгоджений”, - зазначив Умаров.
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Нагадаємо, у великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 осіб загинули під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.