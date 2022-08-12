У рашистів за добу мінус одна база та три склади боєприпасів

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Збройні Сили України знищили 3 склади з боєприпасами у Макіївці, Горлівці та у Бориславському районі у Херсонській області. До того ж у рашистів мінус одна база у Василівському районі на Запоріжжі.

Нагадаємо

Через вечірній ворожий удар по Краматорську загинуло двоє людей, поранено 13 цивільних.