У рашистів за добу мінус одна база та три склади боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. За добу, 12 серпня, українські військові знищили 3 склади з боєприпасами та 1 базу загарбників. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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Збройні Сили України знищили 3 склади з боєприпасами у Макіївці, Горлівці та у Бориславському районі у Херсонській області. До того ж у рашистів мінус одна база у Василівському районі на Запоріжжі.
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