Вечірній удар по Краматорську: відомо про двох загиблих і 13 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Через вечірній ворожий удар по Краматорську загинуло двоє людей, поранено 13 цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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«Черговий удар по Краматорську — за оперативною інформацією, достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних. Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі», - повідомив Кириленко.
Деталі
За його словами, на місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.
Доповнення
Російські загарбники вдарили по приватному сектору Краматорська. За попередньою інформацією є жертви.
12 серпня, вночі російські військовослужбовці завдали 11 ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Руйнувань зазнали домівки у приватному секторі, попередньо, без постраждалих.