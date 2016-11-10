У Раді Європи констатували, що нові українські антикорупційні органи є ефективними
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Створені українські антикорупційні органи є ефективними. Про це сказав голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг під час всеукраїнської конференції з кримінального права та процесу, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би привітати Україну зі становленням всіх нових аникорупційних органів, які зараз починають свою роботу. Як ми бачимо, вони дійсно є ефективними”, — сказав він.
За його словами, Рада Європи готова надавати підтримку українському уряду, державним інституціям в їхніх зусиллях на шляху подальшої реалізації європейських стандартів.