В Совете Европы констатировали, что новые украинские антикоррупционные органы эффективны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Созданные украинские антикоррупционные органы эффективны. Об этом сказал председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг во время всеукраинской конференции по уголовному праву и процессу, передает корреспондент УНН .
"Я хотел бы поздравить Украину со становлением всех новых аникорупцийних органов, которые сейчас начинают свою работу. Как мы видим, они действительно эффективны ", - сказал он.
По его словам, Совет Европы готов оказывать поддержку украинскому правительству, государственным институтам в их усилиях на пути дальнейшей реализации европейских стандартов.