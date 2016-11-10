В Совете Европы констатировали, что новые украинские антикоррупционные органы эффективны

"Я хотел бы поздравить Украину со становлением всех новых аникорупцийних органов, которые сейчас начинают свою работу. Как мы видим, они действительно эффективны ", - сказал он.

По его словам, Совет Европы готов оказывать поддержку украинскому правительству, государственным институтам в их усилиях на пути дальнейшей реализации европейских стандартов.