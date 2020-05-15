У Раді ЄС продовжили мандат керівника цивільної місії в Україні та ще трьох країнах

“За пропозицією Високого представника (ЄС) та за погодженням із Комітетом з політичних питань і питань безпеки, (Рада ЄС) постановила продовжити мандати чотирьох цивільних місій, очолюваних главами держав, які проводять спільну політику в області безпеки і оборони”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, керівником цивільної місії в Україні є Антті Хартікайнен. Його мандат було подовжено до 30 червня 2021 року.

Крім України Рада ЄС подовжила мандати керівників місії у Косово, Палестині та Лівії.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що Україна виступає за тіснішу співпрацю з ЄС в рамках “Східного партнерства”.