У Раді ЄС продовжили мандат керівника цивільної місії в Україні та ще трьох країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Рада Європейського Союзу вирішила продовжити мандат для керівника цивільної місії Євросоюзу в рамках Спільної політики безпеки й оборони в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Ради ЄС.
“За пропозицією Високого представника (ЄС) та за погодженням із Комітетом з політичних питань і питань безпеки, (Рада ЄС) постановила продовжити мандати чотирьох цивільних місій, очолюваних главами держав, які проводять спільну політику в області безпеки і оборони”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, керівником цивільної місії в Україні є Антті Хартікайнен. Його мандат було подовжено до 30 червня 2021 року.
Крім України Рада ЄС подовжила мандати керівників місії у Косово, Палестині та Лівії.
Нагадаємо, у Кабміні заявили, що Україна виступає за тіснішу співпрацю з ЄС в рамках “Східного партнерства”.