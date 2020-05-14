Пристайко: Україна виступає за тіснішу співпрацю з ЄС в рамках "Східного партнерства"

"У якості стратегічної мети для Східного Партнерства, Україна розглядає поступове входження зацікавлених партнерів до "4 свобод" ЄС. Майбутнє ініціативи непевне, якщо її новий порядок денний не буде амбітним з конкретними цілями", - написав Пристайко.

Додамо, що втілення чотирьох свобод ЄС, це втілення вільного руху товарів, послуг, капіталу і людей.

Нагадаємо, Європейський союз все ще планує провести саміт Східного партнерства у форматі відеоконференції близько 18 червня.