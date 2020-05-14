Пристайко: Украина выступает за более тесное сотрудничество с ЕС в рамках "Восточного партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина выступает за вхождение в четыре свободы Европейского союза в рамках инициативы "Восточное партнерство". Об этом написал в своем Twitter, передает УНН.
"В качестве стратегической цели для Восточного партнерства, Украина рассматривает постепенное вхождение заинтересованных партнеров в "4 свободы" ЕС. Будущее инициативы неверное, если ее новый порядок дня не будет амбициозным с конкретными целями", - написал Пристайко.
Добавим, что воплощение четырех свобод ЕС, это воплощение свободного движения товаров, услуг, капитала и людей.
Напомним, Европейский союз все еще планирует провести саммит Восточного партнерства в формате видеоконференции около 18 июня.