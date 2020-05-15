В Совете ЕС продлили мандат руководителя гражданской миссии в Украине и еще трех странах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Совет Европейского Союза решил продлить мандат для руководителя гражданской миссии Евросоюза в рамках Общей политики безопасности и обороны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.
“По предложению Высокого представителя (ЕС) и по согласованию с Комитетом по политическим вопросам и вопросам безопасности, (Совет ЕС) постановил продолжить мандаты четырех гражданских миссий, возглавляемых главами государств, проводящих общую политику в области безопасности и обороны”, — говорится в сообщении.
В частности, руководителем гражданской миссии в Украине является Антти Хартикайнен. Его мандат был продлен до 30 июня 2021 года.
Кроме Украины Совет ЕС продлил мандаты руководителей миссии в Косово, Палестине и Ливии.
Напомним, в Кабмине заявили, что Украина выступает за более тесное сотрудничество с ЕС в рамках “Восточного партнерства”.