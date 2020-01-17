У Раді створили чотири нові міжфракційні об’єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Верховній Раді України створили чотири міжфракційні об’єднання, одне з яких наразі є найбільшим - "Цінності, гідність, родина". Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Так, у ВРУ створено міжфракційне депутатське об’єднання "Трансформація України", співголовами якого обрано Андрія Клочка ("Слуга народу"), Івана Кириленка ("Батьківщина") та Сергія Рахманіна ("Голос").
Також створено міжфракційне депутатське об’єднання "Захист прав дитини – пріоритет держави", до складу якого увійшли нардепи Юрій Павленко ("ОПЗЖ") та Тетяна Рябуха ("Слуга народу").
Окрім того, створено міжфракційне депутатське об’єднання "Велика Волинь", до складу якого увійшли нардепи Ірина Констанкевич ("За майбутнє") та Олександр Олексійчук ("Слуга народу").
Також, за словами Стефанчука, створено поки найбільше міжфракційне депутатське об’єднання "Цінності, гідність, родина". До нього увійшли народні депутати Святослав Юраш ("Слуга народу"), Олег Волошин ("ОПЗЖ"), Сергій Тарута ("Батьківщина"), Михайло Бондар ("Європейська Солідарність"), Ірина Констанкевич ("За майбутнє"), Олександр Ковальов, Оксана Савчук (позафракційна).
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували низку міжфракційних об’єднань, зокрема, “Спроможні громадяни — сильна Україна”.