"Спроможні громадяни" і "Щаслива Україна": у Раді зареєстрували низку міжфракційних об’єднань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували низку міжфракційних об’єднань, зокрема, “Спроможні громадяни — сильна Україна”. Про це під час вечірнього засідання ВР повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Так, у ВР створено міжфракційне депутатське об’єднання “Щаслива Україна”, головою якого обрано голову української делегації в ПАРЄ Єлизавету Ясько.
Також створено міжфракційне депутатське об’єднання “За доступні адміністративні послуги”, співголовами якого обрано народних депутатів Білозір, Клачкову, Безгіна та Рубльова.
Крім того, створено міжфракційне депутатське об’єднання “Спроможні громадяни — сильна Україна”, до якого увійшли народні депутати України Білозір, Безгіна, Клочко та Княжицький.
Нагадаємо, у Верховній Раді України створили міжфракційне депутатське об’єднання “Бренд держава Україна”.