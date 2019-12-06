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У Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання "Бренд держава Україна"

Київ • УНН

 • 11256 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Верховній Раді України створили міжфракційне депутатське об’єднання "Бренд держава Україна". Про це під час пленарного засідання повідомив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

"Створено міжфракційне депутатське об’єднання "Бренд держава Україна", головою якого обрано народного депутата України Володимира Воронова", - зазначив Стефанчук.

Додамо, народний депутат Володимир Воронов є членом партії "Слуга народу" та головою підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Інтелектуальна Україна".

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