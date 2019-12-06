В Раде создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина"

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина". Об этом во время пленарного заседания сообщил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.