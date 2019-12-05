У Раді сьогодні планують розглянути питання рейдерства та оборонних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України сьогодні, 5 грудня, на пленарному засіданні планує розглянути законопроекти про протидію рейдерству та про оборонні закупівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.
Так, парламентарі планують розглянути у другому читанні проекти законів щодо протидії рейдерству (0858), держполітику у сфері праці й трудової міграції (2168) та добровільне об’єднання ОТГ (2189).
Окрім цього, у першому читанні нардепи планують розглянути проекти законів про оборонні закупівлі (2398, 2398-1, 2398-д), внесення змін Митного кодексу (2288), а також щодо запобігання політичній корупції (2336).
Також до порядку денного включений законопроект про розширення Харківського метрополітену (0008) та проект закону про ратифікацію угоди між Україною та США (0009).
Нардепи у першому читанні планують розглянути ще один закон, що стосується статусу ветеранів війни та їх соціального захисту (1197).
Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.