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В Раде сегодня планируют рассмотреть вопрос рейдерства и оборонных закупок

В Раде сегодня планируют рассмотреть вопрос рейдерства и оборонных закупок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сегодня, 5 декабря, на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о противодействии рейдерству и об оборонных закупках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении проекты законов о противодействии рейдерству (0858), госполитике в сфере труда и трудовой миграции (2168) и добровольное объединение ОТО (2189).

Кроме этого, в первом чтении нардепы планируют рассмотреть проекты законов об оборонных закупках (2398, 2398-1, 2398-д), внесение изменений Таможенного кодекса (2288), а также по предотвращению политической коррупции (2336).

Также в повестку дня включен законопроект о расширении Харьковского метрополитена (0008) и проект закона о ратификации соглашения между Украиной и США (0009).

Нардепы в первом чтении планируют рассмотреть еще один закон, касающийся статуса ветеранов войны и их социальной защиты (1197).

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

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