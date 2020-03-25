У Раді розглядають можливість проведення позачергового засідання в суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Верховна Рада України розглядає можливість зібратися на позачергове засідання у суботу, 28 березня. Про це УНН повідомила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
Відповідаючи на питання, чи правда, що позачергове засідання ВР планують провести у суботу, Кравчук відповіла: «Так».
Окрім того, за її словами, розглядається можливість проведення у п'ятницю, 27 березня, засідання фракції «Слуга народу».
Як повідомляв УНН раніше, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на четвер, 26 березня, зустріч парламентської фракції СН та позачергове засідання Верховної Ради.