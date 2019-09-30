У Путіна не змогли назвати терміни проведення саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Терміни можливого проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, Росія) поки не узгоджувалися. Про це заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"По термінах (проведення саміту - ред.) в нормандському форматі розуміння немає", - сказав представник Кремля, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.
Коментуючи контакт президентів РФ і Франції - Володимира Путіна і Еммануеля Макрона - в понеділок після завершення панахиди по колишньому французькому лідеру Жаку Шираку, прессекретар російського лідера зазначив, що не йдеться про повноцінну бесіду. "(Путін і Макрон - ред.) просто обмінялися репліками, стоячи на ганку церкви", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше у МЗС РФ заявили, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися до кінця року.
Раніше голова МЗС України Пристайко заявив, що "нормандська зустріч" у вересні зірвалася з вини російської сторони.