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"Нормандська зустріч" у вересні зірвалася з вини російської сторони - Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції і Росії мала відбутись у вівторок, 17 вересня, але Російська Федерація з технічних причин не змогла взяти в ній участь. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання комітету ВР з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.

"Президент Зеленський був готовий зустрітися, і ця зустріч мала відбутися вчора – на жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин, не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі", - сказав міністр.

З його слів, українська сторона найближчим часом планує повторити цей підхід всіх чотирьох лідерів, для цього сьогодні Пристайко проведе розмову з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Як повідомляв УНН, напередодні російські ЗМІ повідомили, що нормандська зустріч може відбутись у жовтні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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