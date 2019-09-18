"Нормандська зустріч" у вересні зірвалася з вини російської сторони - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції і Росії мала відбутись у вівторок, 17 вересня, але Російська Федерація з технічних причин не змогла взяти в ній участь. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання комітету ВР з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.
"Президент Зеленський був готовий зустрітися, і ця зустріч мала відбутися вчора – на жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин, не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі", - сказав міністр.
З його слів, українська сторона найближчим часом планує повторити цей підхід всіх чотирьох лідерів, для цього сьогодні Пристайко проведе розмову з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
Як повідомляв УНН, напередодні російські ЗМІ повідомили, що нормандська зустріч може відбутись у жовтні.