"Нормандская встреча" в сентябре сорвалась по вине российской стороны - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Встреча в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания комитета ВР по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.
"Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера - увы, Российская Федерация, на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал министр.
По его словам, украинская сторона в ближайшее время планирует повторить этот подход всех четырех лидеров, для этого сегодня Пристайко проведет беседу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Как сообщал УНН, накануне российские СМИ сообщили, что нормандская встреча может состояться в октябре.