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У Путина не смогли назвать сроки проведения саммита "нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 6673 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сроки возможного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) пока не согласовывались. Об этом заявил в понедельник пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

У Путина не смогли назвать сроки проведения саммита "нормандской четверки"

"По срокам (проведения саммита - ред.) в нормандском формате понимания нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в понедельник после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь не идет о полноценной беседе. "(Путин и Макрон - ред.) просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви", - сказал Песков.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что саммит в "нормандском формате" может состояться до конца года.

Ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что "нормандская встреча" в сентябре сорвалась по вине российской стороны.

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