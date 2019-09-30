У Путина не смогли назвать сроки проведения саммита "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сроки возможного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) пока не согласовывались. Об этом заявил в понедельник пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По срокам (проведения саммита - ред.) в нормандском формате понимания нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в понедельник после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь не идет о полноценной беседе. "(Путин и Макрон - ред.) просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви", - сказал Песков.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что саммит в "нормандском формате" может состояться до конца года.
Ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что "нормандская встреча" в сентябре сорвалась по вине российской стороны.