У прикордонній зоні на Луганщині почали діяти режимні обмеження

ukru
18:42 • 12483 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 32050 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 62872 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 105545 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112888 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114160 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146795 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124535 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124318 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123678 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 78335 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 90341 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103940 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102704 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 81433 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 60799 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 81433 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 67243 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146790 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 44486 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 53435 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106436 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124845 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124322 перегляди
Актуальне
У прикордонній зоні на Луганщині почали діяти режимні обмеження

У прикордонній зоні на Луганщині почали діяти режимні обмеження

Київ • УНН

 • 12826 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Додаткові тимчасові режимні обмеження почали діяти в Луганській області. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

“З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, відповідно до наказу начальника Луганського прикордонного загону до 31 грудня 2020 року в межах Станично-Луганського, Біловодського, Міловського, Марківського, Новопсковського, Білокуракінського, Троїцького, Старобільського контрольованих прикордонних районів Луганської області забороняється знаходження осіб в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів”, — йдеться в документі.

Зазначається, що винятком можуть стати представники правоохоронних органів, громадяни, які проводять сільськогосподарські роботи за списками робітників та техніки погодженими з підрозділами Держприкордонслужби України та особи, місце проживання яких зареєстровано, постійно проживають, мають письмове запрошення близьких родичів та яких зустрічають особисто в межах визначених у документі населених пунктів.

Додамо, що також заборонений в’їзд та перебування осіб в смузі місцевості від державного кордону в межах прикордонної смуги та провадження робіт. Щоправда, ці обмеження не застосовуються до осіб, які займаються сільськогосподарською діяльністю на власних (орендованих) земельних ділянках (паях), що знаходяться в цій смузі, виключно у разі завчасного інформування підрозділ охорони державного кордону про намір проведення таких робіт.

“Державна прикордонна служба нагадує громадянам, порушення вказаних додаткових режимних обмежень тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду)”, — підсумували в пресслужбі ДПСУ.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов “до мами в Німеччину”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92