У прикордонній зоні на Луганщині почали діяти режимні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Додаткові тимчасові режимні обмеження почали діяти в Луганській області. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
“З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, відповідно до наказу начальника Луганського прикордонного загону до 31 грудня 2020 року в межах Станично-Луганського, Біловодського, Міловського, Марківського, Новопсковського, Білокуракінського, Троїцького, Старобільського контрольованих прикордонних районів Луганської області забороняється знаходження осіб в межах прикордонної смуги в безпосередній близькості біля державного кордону на відстані до 200 метрів”, — йдеться в документі.
Зазначається, що винятком можуть стати представники правоохоронних органів, громадяни, які проводять сільськогосподарські роботи за списками робітників та техніки погодженими з підрозділами Держприкордонслужби України та особи, місце проживання яких зареєстровано, постійно проживають, мають письмове запрошення близьких родичів та яких зустрічають особисто в межах визначених у документі населених пунктів.
Додамо, що також заборонений в’їзд та перебування осіб в смузі місцевості від державного кордону в межах прикордонної смуги та провадження робіт. Щоправда, ці обмеження не застосовуються до осіб, які займаються сільськогосподарською діяльністю на власних (орендованих) земельних ділянках (паях), що знаходяться в цій смузі, виключно у разі завчасного інформування підрозділ охорони державного кордону про намір проведення таких робіт.
“Державна прикордонна служба нагадує громадянам, порушення вказаних додаткових режимних обмежень тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду)”, — підсумували в пресслужбі ДПСУ.
Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов “до мами в Німеччину”.