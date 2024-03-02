У Президентському палаці Тайваню застрелився військовослужбовець
Київ • УНН
Озброєний військовий охоронець вистрілив собі в голову під час чергування в Офісі Президента Тайваню.
В Офісі Президента Тайваню застрелився озброєний військовий охоронець. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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У п'ятницю ввечері рядовий першого класу, перебуваючи на своєму посту, скоїв самогубство під час служби в Офісі Президента Тайваню.
За інформацією речника офісу президента Лінь Ю Чана, солдат застрелив себе в голову під час виконання службових обов'язків.
За попередніми даними, військовослужбовець, якому було близько 20 років, страждав від "емоційної нестабільності".
Інші охоронці, перебуваючи на сусідніх постах, негайно повідомили про інцидент та викликали медичну допомогу.
Додамо
Це не перший випадок, коли військовослужбовець з Тайваню вирішив вчинити самогубство, виконуючи службові обов'язки в Офісі Президента.
У травні 2012 року рядовий застрелився зі службової гвинтівки біля вхідних воріт офісу.
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