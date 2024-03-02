В Президентский дворце Тайваня застрелился военнослужащий

В Офисе Президента Тайваня застрелился вооруженный военный охранник. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В пятницу вечером рядовой первого класса, находясь на своем посту, совершил самоубийство во время службы в Офисе Президента Тайваня.

По информации представителя офиса президента Линь Ю Чана, солдат застрелился в голову во время выполнения служебных обязанностей.

По предварительным данным, военнослужащий, которому было около 20 лет, страдал от "эмоциональной нестабильности".

Другие охранники, находясь на соседних постах, немедленно сообщили об инциденте и вызвали медицинскую помощь.

Добавим

Это не первый случай, когда военнослужащий из Тайваня решил совершить самоубийство, выполняя служебные обязанности в Офисе Президента.

В мае 2012 года рядовой застрелился из служебной винтовки у входных ворот офиса.

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