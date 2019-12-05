У Президента заявили про готовність обговорити тему газу на "нормандському саміті"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На зустрічі лідерів у "нормандському форматі" Україна готова до обговорення будь-яких питань, в тому числі газових. Про це сказав помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак журналістам в Четем Хаус у Лондоні на полях конференції щодо очікувань від "нормандського саміту", передає кореспондент УНН.
"В переговорному процессы не можна нічого гарантувати, тому що у ньому приймаємо участь не тільки ми, а ще і два президенти і канцлер Німеччини. Ми готові сьогодні до обговорення будь-яких питань, в тому числі газових. Ми не ставили їх на порядок денний, але, якщо це питання буде піднято, Президент буде говорити про це", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що президенти Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть обговорити в Парижі питання поставок газу.