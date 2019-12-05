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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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У Президента заявили о готовности обсудить тему газа на "нормандском саммите"

У Президента заявили о готовности обсудить тему газа на "нормандском саммите"

Киев  •  УНН

 • 8930 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На встрече лидеров в "нормандском формате" Украина готова к обсуждению любых вопросов, в том числе газовых. Об этом сказал помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак журналистам в Чатем Хаус в Лондоне на полях конференции относительно ожиданий от "нормандского саммита", передает корреспондент УНН.

"В переговорном процессы нельзя ничего гарантировать, так как в нем участвуем не только мы, а еще и два президента и канцлер Германии. Мы готовы сегодня к обсуждению любых вопросов, в том числе газовых. Мы не ставили их в повестку дня, но, если этот вопрос будет поднят, Президент будет говорить об этом", - сказал он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.

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