У Президента заявили о готовности обсудить тему газа на "нормандском саммите"

"В переговорном процессы нельзя ничего гарантировать, так как в нем участвуем не только мы, а еще и два президента и канцлер Германии. Мы готовы сегодня к обсуждению любых вопросов, в том числе газовых. Мы не ставили их в повестку дня, но, если этот вопрос будет поднят, Президент будет говорить об этом", - сказал он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.