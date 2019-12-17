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У Президента пояснили механізм відчуження земель сільськогосподарського призначення

У Президента пояснили механізм відчуження земель сільськогосподарського призначення

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Відчуження земель сільськогосподарського призначення може відбутися виключно у правовій площині, з дотриманням трьох ключових моментів. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.

"Що стосується саме земель сільськогосподарського призначення – якщо селянин приймає для себе рішення відчужити таку землю, то це може бути виключно у правовій площині, з дотриманням трьох ключових моментів", - сказав представник Президента.

З його слів, перший момент – такі угоди здійснюються лише нотаріально, другий момент - така угода може бути здійснена по ціні, не меншій нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка буде визначена на моменті відчуження, третє - особа первинно, якщо у неї відповідна земельна ділянка, обтяжена договором оренди, може лише продати свою земельну ділянку особі, яка орендує, оскільки є так зване "переважне право оренди".

"Якщо між собою селянин та орендар не домовляться по ціні, буде дотримана процедура деталізована, з повідомленням про вручення і дотриманням всіх строків. Лише тоді така особа має право продати земельну ділянку третім особам. Але вона може її продати лише офіційно, в безготівковому перерахунку, на банківський відповідний рахунок такої особи", - додав Лещенко.

Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні представник Зеленського закликав нардепів до пошуків компромісу щодо ринку землі.

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