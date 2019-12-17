Представник Зеленського закликав нардепів до пошуків компромісу щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України повинна в рамках депутатських фракцій та комітетів шукати компроміс щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це під час пресмарафону щодо земельної реформи повідомив уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Питання компромісу. Воно прослідковується, але потребує суттєвого доопрацювання. Ми на сьогоднішній день бачимо, що ВРУ повинна внутрішньо, в рамках депутатських фракцій і в рамках комітету, для себе чітко зафіксувати ту компромісну редакцію проекту закону №2178-10 та інших проектів закону для того, щоб вони були надані в публічний доступ", - сказав Лещенко.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.
Верховна Рада України завершила сьогоднішнє ранкове засідання на півгодини раніше у зв’язку з проведенням позачергового засідання комітету з питань аграрної та земельної політики щодо розгляду питання запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель.