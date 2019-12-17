Представитель Зеленского призвал нардепов к поискам компромисса касательно рынка земли

"Вопрос компромисса. Он прослеживается, но требует существенной доработки. Мы на сегодняшний день видим, что ВРУ должна внутренне, в рамках депутатских фракций и в рамках комитета, для себя четко зафиксировать ту компромиссную редакцию проекта закона №2178-10 и других проектов закона для того, чтобы они были предоставлены в публичном доступе", - сказал Лещенко.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.