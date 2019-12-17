Представитель Зеленского призвал нардепов к поискам компромисса касательно рынка земли

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины должна в рамках депутатских фракций и комитетов искать компромисс по законопроекту о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сообщил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.

"Вопрос компромисса. Он прослеживается, но требует существенной доработки. Мы на сегодняшний день видим, что ВРУ должна внутренне, в рамках депутатских фракций и в рамках комитета, для себя четко зафиксировать ту компромиссную редакцию проекта закона №2178-10 и других проектов закона для того, чтобы они были предоставлены в публичном доступе", - сказал Лещенко.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

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