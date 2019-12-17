Разумков завершив засідання Ради і оголосив про позачергове засідання аграрного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України завершила ранкове засідання на півгодини раніше у зв’язку з проведенням позачергового засідання комітету з питань аграрної та земельної політики щодо розгляду питання запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"У нас достатньо напружена ситуація у стінах ВР і за її межами. Є пропозиція від всіх фракцій і депутатських груп зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. Прошу голову і членів комітету зібратися на третьому поверсі. На це засідання запрошується перший заступник і заступник ВРУ", - зазначив Разумков.
За словами Разумкова, на засідання комітету запрошені також всі голови фракцій парламенту.
Так, відповідно до рішення Разумкова, ранкове засідання завершилося о 13:30. Вечірнє засідання Ради розпочнеться о 16:00.
"На комітеті не будуть розглядатися поправки, це організаційне питання. У зв’язку з цим я пропоную закрити ранкове засідання ВРУ",– сказав Разумков.
Нагадаємо, у Верховній Раді Україні на початку ранкового пленарного засідання оголосили перерву на 30 хвилин, щоб народні депутати та голови фракцій вийшли поспілкуватися з активістами, які зібралися біля стін ВРУ, зокрема, з вимогою зняти з розгляду законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі.
Раніше в УНН повідомлялося, що у вівторок, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.
Також інформувалося про те, що політична фракція "Батьківщина" під час перерви у пленарному засіданні заблокувала президію ВРУ.