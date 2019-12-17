Разумков завершив засідання Ради і оголосив про позачергове засідання аграрного комітету

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України завершила ранкове засідання на півгодини раніше у зв’язку з проведенням позачергового засідання комітету з питань аграрної та земельної політики щодо розгляду питання запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.