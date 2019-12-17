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Разумков завершил заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

Разумков завершил заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

Киев  •  УНН

 • 15694 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"У нас достаточно напряженная ситуация в стенах ВР и за ее пределами. Есть предложение от всех фракций и депутатских групп сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитета. Прошу главу и членов комитета собраться на третьем этаже. На это заседание приглашается первый заместитель и заместитель ВРУ", - отметил Разумков.

По словам Разумкова, на заседание комитета приглашены также все главы фракций парламента.

Так, согласно решению Разумкова, утреннее заседание завершилось в 13:30. Вечернее заседание Рады начнется в 16:00.

"На комитете не будут рассматриваться поправки, это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание ВРУ", - сказал Разумков.

Напомним, в Верховной Раде Украины в начале утреннего пленарного заседания объявлен перерыв на 30 минут, чтобы народные депутаты и главы фракций вышли пообщаться с активистами, которые собрались у стен ВРУ, в частности, с требованием снять с рассмотрения законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее в УНН сообщалось, что во вторник, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые позволяют продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Также информировалось о том, что политическая фракция "Батькивщина" во время перерыва в пленарном заседании заблокировала президиум ВРУ.

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