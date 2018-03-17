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У правоохоронних органах обіцяють розібратися з ситуацією навколо скандального ефіру на "UA:Перший"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У правоохоронних органах обіцяють розібратися, яким чином і за яких обставин у вечірньому ефірі 16 березня на телеканалі “UA:Перший” зявилася заставка карти України без Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело.

Нагадаємо, телеканал “UA: Перший”, що входить до Національної суспільної телерадіокомпанії, ввечері 16 березня помилково показав карту України без Криму. Про це повідомила прес-служба самого телеканалу, вибачившись перед глядачами.

“Сьогодні, 16 березня, у вечірньому випуску новин на „UA: Перший“ у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були показані назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилася з приводу появи в українських медіа напередодні виборів президента РФ карт України без зображення тимчасово окупованої території Криму.

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