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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25512 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40251 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45159 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94457 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87447 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103164 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110136 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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В правоохранительных органах обещают разобраться с ситуацией вокруг скандального эфира на "UA:Первый"

В правоохранительных органах обещают разобраться с ситуацией вокруг скандального эфира на "UA:Первый"

Киев  •  УНН

 • 11170 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В правоохранительных органах обещают разобраться, каким образом и при каких обстоятельствах в вечернем эфире 16 марта на телеканале “UA:Первый” появилась заставка карты Украины без Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

Напомним, телеканал “UA:Первый”, входящий в Национальную общественную телерадиокомпанию, вечером 16 марта по ошибке показал карту Украины без Крыма. Об этом сообщила пресс-служба самого телеканала, извинившись перед зрителями.

“Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на „UA:Первый“ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были показаны названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым”, — говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась по поводу появления в украинских медиа накануне выборов президента РФ карт Украины без изображения временно оккупированной территории Крыма.

Украинские Национальные Новости

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