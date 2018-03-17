В правоохранительных органах обещают разобраться с ситуацией вокруг скандального эфира на "UA:Первый"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В правоохранительных органах обещают разобраться, каким образом и при каких обстоятельствах в вечернем эфире 16 марта на телеканале “UA:Первый” появилась заставка карты Украины без Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Напомним, телеканал “UA:Первый”, входящий в Национальную общественную телерадиокомпанию, вечером 16 марта по ошибке показал карту Украины без Крыма. Об этом сообщила пресс-служба самого телеканала, извинившись перед зрителями.
“Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на „UA:Первый“ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были показаны названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым”, — говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась по поводу появления в украинских медиа накануне выборов президента РФ карт Украины без изображения временно оккупированной территории Крыма.