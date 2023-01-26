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У повітряному просторі Києва було збито близько 15 безпілотників ворога

Київ • УНН

 • 946053 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У повітряному просторі Києва вночі було збито близько 15 ворожих безпілотників, інформує КМВА, передає УНН.

У повітряному просторі Києва було збито близько 15 безпілотників ворога

Цитата

“Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів „Shahed“. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!", - йдеться в повідомленні.

В КМВА додали, що за оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.

"Тому — не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!” , - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо 

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, інформують Повітряні Сили ЗС України.

За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”.

Усі 24 — знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

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