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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В воздушном пространстве Киева было сбито около 15 беспилотников врага

Киев • УНН

 • 946053 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В воздушном пространстве Киева ночью было сбито около 15 вражеских беспилотников, информирует КМВА, передает УНН.

В воздушном пространстве Киева было сбито около 15 беспилотников врага

Цитата

“Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Рашисты атаковали столицу несколькими десятками барражирующих боеприпасов „Shahed“. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!", - говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что по оперативной информации, в течение дня есть высокая вероятность последующих воздушных атак врага.

"Поэтому — не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!", - добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним 

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, информируют Воздушные Силы ВС Украины.

По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.

Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

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