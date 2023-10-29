У Повітряних силах повідомляють про рух БпЛА у напрямку Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У напрямку Миколаївщини фіксується рух ворожого ударного безпілотника, повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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“Рух ударних БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини”, - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Там оголошено повітряну тривогу.
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