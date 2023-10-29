В воздушных силах сообщают о движении БпЛА в направлении Николаевщины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В направлении Николаевщины фиксируется движение вражеского ударного беспилотника, сообщают воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
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“Движение ударных БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевщины”, - говорится в сообщении.
Ранее в воздушных силах сообщали о угрозе применения ударных БпЛА для Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Там объявлена воздушная тревога.
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