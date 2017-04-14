У потязі в Єрусалимі зарізали туристку з Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Туристці з Великої Британії нанесли смертельні ножові поранення у потязі в Єрусалимі. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на ВВС.
Відомо, що на дівчину, якій було близько 20 років, напали під час подорожі поблизу старого міста.
У Єрусалимі наразі перебуває багато людей, які святкують Страсну п'ятницю і Великдень.
Туристку відвезли до лікарні, де вона померла.
За даними служби безпеки Ізраїлю, нападником був 57-річний палестинський чоловік зі східного Єрусалима.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.