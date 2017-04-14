В поезде в Иерусалиме зарезали туристку из Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Туристке из Великобритании нанесли смертельные ножевые ранения в поезде в Иерусалиме. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Известно, что на девушку, которой было около 20 лет, напали во время путешествия вблизи старого города.
В Иерусалиме сейчас находится много людей, которые празднуют Страстную пятницу и Пасху.
Туристку увезли в больницу, где она скончалась.
По данным службы безопасности Израиля, нападающим был 57-летний палестинец с восточного Иерусалима.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.