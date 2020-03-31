У Португалії затримали трьох офіцерів міграційної служби, підозрюваних у вбивстві українця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліція Португалії оголосила про затримання трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби за підозрою у вбивстві 40-річного українця в аеропорту Лісабона. Про це йдеться в оприлюдненій заяві судової поліції Португалії, передає УНН.
"Судова поліція у співпраці з іншими службами встановила особи та затримала трьох чоловіків віком 42, 43 і 47 років у зв’язку з переконливими ознаками вчинення злочину - вбивства", - йдеться в оприлюдненій заяві.
Так, слідство встановило, що вони причетні до вбивства 40-річного українця, який 10 березня намагався незаконно в'їхати до країни.
Повідомляється, що чоловіка вбили в приміщенні тимчасового монтажного центру в аеропорту Лісабона 12 березня після того, як він нібито "спричинив деякі заворушення".
Як раніше повідомляв УНН, співробітники португальської міграційної служби затримали та вбили громадянина України, який прибув у країну в пошуках роботи.