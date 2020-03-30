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У Португалії співробітники міграційної служби вбили українця: посольство відреагувало на повідомлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Співробітники португальської міграційної служби затримали та вбили громадянина України, який прибув у країну в пошуках роботи, зазначає УНН з посиланням на матеріал місцевого телеканалу TVI24, у свою чергу Посольство України у Португалії відреагувало на інформацію.

Також відповідну інформацію повідомив голова спілки українців у Португалії Павло Садоха, зазначивши у власному повідомленні, що: “Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України який приїхав до Португалії в пошуках праці”.

Згідно з інформації португальського телеканалу — в аеропорту Лісабона українцю, з незрозумілих наразі причин, відмовили у в’їзді до Португалії.

Коли чоловік став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого наступила смерть.

Після злочину вони намагалися приховати факти, не викликаючи судову поліцію, секцію з вбивств якої попередили лише під час розтину фахівцями Лісабонського інституту правової медицини.

Телеканал TVI також виявив, що ознаки насильства на тілі не залишали сумнівів про вчинення вбивства. “Вони вказують, що іноземного громадянина жорстоко били до смерті, в тому числі, використовуючи ноги, коли він не міг чинити опір”, — вказано у повідомленні.

Посольство України в Португалії повідомило, що відреагувало на сюжет TVI24 про смерть громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії “вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування зазначеної справи”.

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