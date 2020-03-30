У Португалії співробітники міграційної служби вбили українця: посольство відреагувало на повідомлення

КИЇВ. 30 березня. УНН. Співробітники португальської міграційної служби затримали та вбили громадянина України, який прибув у країну в пошуках роботи, зазначає УНН з посиланням на матеріал місцевого телеканалу TVI24, у свою чергу Посольство України у Португалії відреагувало на інформацію.