В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца: посольство отреагировало на сообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сотрудники португальской миграционной службы задержали и убили гражданина Украины, который прибыл в страну в поисках работы, отмечает УНН со ссылкой на материал местного телеканала TVI24, в свою очередь Посольство Украины в Португалии отреагировало на информацию.
Также соответствующую информацию сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, отметив в своем сообщении, что: “Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы”.
Согласно информации португальского телеканала — в аэропорту Лиссабона украинцу, по непонятным пока причинам, отказали во въезде в Португалию.
Когда человек потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. В украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.
После преступления они пытались скрыть факты, не вызывая судебную полицию, секцию из убийств которой предупредили только при вскрытии специалистами Лиссабонского института правовой медицины.
Телеканал TVI также обнаружил, что признаки насилия на теле не оставляли сомнений в убийстве. “Они указывают, что иностранного гражданина жестоко избивали до смерти, в том числе, используя ноги, когда он не мог сопротивляться”, — сказано в сообщении.
Посольство Украины в Португалии сообщило, что отреагировал на сюжет TVI24 о смерти гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии “вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования указанного дела”.